Адам Драйвер и Энн Хэтэуэй сыграют в военной драме «Один на рассвете» Рона Ховарда

Издание Deadline сообщило, что компания Amazon выпустит фильм Alone At Dawn («Один на рассвете»). Дата выхода военной драмы пока неизвестна.

Сюжет ленты будет основан на одноимённом произведении Дэна Шиллинга и Лори Лонгфирца. Главный герой — офицер разведки, который пытается сделать так, чтобы авиадиспетчера Джона Чемпена наградили медалью почёта. Всё потому, что он отдал свою жизнь ради спасения сослуживцев.

Главные роли в картине сыграют Адам Драйвер («Звёздные войны: Последние джедаи») и Энн Хэтэуэй («Темный рыцарь: Возрождение легенды»). Режиссёром выступит знаменитый постановщик Рон Ховард — автор культовых фильмов «Гонка» и «Игры разума».