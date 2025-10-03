Paper Rex с россиянином something покинула VALORANT Champions 2025

Paper Rex уступила DRX в четвертьфинале нижней сетки VALORANT Champions 2025. Матч закончился со счётом 0:2 (15:13 на Ascent и 13:8 на Lotus).

Ключевым моментом стал камбэк DRX на Ascent: проигрывая 3:9 к перерыву, коллектив сумел перевернуть встречу благодаря яркой игре Сона HYUNMIN Хён Мина, набравшего 36 фрагов. На Lotus корейский состав действовал более уверенно, закрыв карту без драматичной концовки.

Поражение отправило Paper Rex и Илью something Петрова домой — команда заняла 4-е место. DRX же обеспечила себе минимум топ-3 и в нижнем финале встретится с Fnatic 4 октября в 14:00 мск.

VALORANT Champions 2025 проходит с 12 сентября по 5 октября в Париже, а его призовой фонд составляет $ 2,25 млн. В ближайшие дни также выйдет анонс по игре.