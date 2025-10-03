Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Paper Rex с россиянином something покинула VALORANT Champions 2025

Paper Rex с россиянином something покинула VALORANT Champions 2025
Комментарии

Paper Rex уступила DRX в четвертьфинале нижней сетки VALORANT Champions 2025. Матч закончился со счётом 0:2 (15:13 на Ascent и 13:8 на Lotus).

Ключевым моментом стал камбэк DRX на Ascent: проигрывая 3:9 к перерыву, коллектив сумел перевернуть встречу благодаря яркой игре Сона HYUNMIN Хён Мина, набравшего 36 фрагов. На Lotus корейский состав действовал более уверенно, закрыв карту без драматичной концовки.

Поражение отправило Paper Rex и Илью something Петрова домой — команда заняла 4-е место. DRX же обеспечила себе минимум топ-3 и в нижнем финале встретится с Fnatic 4 октября в 14:00 мск.

VALORANT Champions 2025 проходит с 12 сентября по 5 октября в Париже, а его призовой фонд составляет $ 2,25 млн. В ближайшие дни также выйдет анонс по игре.

Материалы по теме
NRG сыграет в финале VALORANT Champions 2025
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android