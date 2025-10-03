Скидки
Киллиан Мёрфи готов сниматься не только в блокбастерах после получения «Оскара»
Издание Variety взяло интервью у звезды сериала «Острые козырьки» Киллиана Мёрфи. Он рассказал о своей актёрской карьере после получения премии «Оскар» за роль в фильме Кристофера Нолана «Оппенгеймер».

По словам артиста, награда никак не повлияла на его желание сниматься в более низкобюджетных картинах. Он привёл в пример два фильма, где он сыграл главную роль уже после получения премии: «Мелочи жизни» и «Стив». Мёрфи отметил, что был слишком занят работой в этих лентах, потому не думал о крупных проектах.

После «Оппенгеймера» не думал о больших проектах, ведь у меня появилась работа в «Мелочах жизни» и «Стиве». Просто был занят, поэтому нет времени думать о масштабных фильмах. Может быть, ещё буду в них сниматься, может, уже слишком поздно для этого.

Премьера драмы «Стив» состоялась 3 октября на стриминговом сервисе Netflix. В ней Киллиан Мёрфи играет роль директора школы, который пытается спасти учреждение от закрытия, а заодно — помочь найти подход к молодому ученику Шаю. Парень слишком замкнулся в себе и перестал реагировать на происходящее.

