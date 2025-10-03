Скидки
Pr1metapz переведён на скамейку запасных BC.Game по CS 2
Аудио-версия:
Комментарии

Организация BC.Game, за которую выступает Александр s1mple Костылев, объявила о переводе в запас рифлера Луки pr1metapz Фогта. Игрок покидает основу по личным причинам, однако ещё проведёт несколько матчей за клуб, пока не найдена замена.

Pr1metapz присоединился к BC.Game летом 2024-го и сыграл 291 карту со средним рейтингом 1,07. За последние три месяца его показатель составил 1,02 — второй с конца в составе. Именно с ним команда выиграла первый за три года трофей вместе с s1mple.

Состав BC.Game по CS 2:

  • Андреас aNdu Маасинг;
  • Неманья nexa Исакович;
  • Александр CacaNito Кьюлукоски;
  • Александр s1mple Костылев.

Интересно, что в интервью HLTV задали вопрос бывшему участнику FaZe Clan Ховарду rain Найгарду про возможный переход в BC.Game, на что он ответил:

Вам нужно подождать и увидеть, что будет дальше.

Следующий матч BC.Game состоится 5 октября против RUBY на ESL Challenger League Season 50 Europe Cup 3.

Комментарии
