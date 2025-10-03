Скидки
Авторы хайповой Peak анонсировали Crashout Crew — кооп-игру про погрузчиков

Авторы популярной кооперативной игры Peak, разработчики из студии Aggro Crabс, анонсировали новый проект — Crashout Crew. Игру планируют выпустить в Steam в 2026 году.

Видео доступно на YouTube-канале Aggro Crab. Права на видео принадлежат Aggro Crab.

Crashout Crew представляет собой кооп-игру, в духе знаменитой Overcooked. Игрокам предстоит взять на себя роль водителя вилочного погрузчика и в команде доставлять странный груз. За успешную доставку пользователи могут получать средства для улучшения машин. Разработчики заявили, что проект поддерживает кооперативную игру до четырёх человек.

Авторы также рассказали, что демоверсия Crashout Crew появится в Steam уже 13 октября. Опробовать игру можно будет в рамках Steam Next Fest — ежегодного фестиваля, где можно ознакамливаться с будущими проектами.

О популярности Peak:
Продажи хайповой кооп-игры Peak превысили 10 млн копий
