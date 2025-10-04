Рэпера Пи Дидди приговорили к 50 месяцам тюрьмы за организацию проституции

Американский суд вынес вердикт по поводу скандального дела Пи Дидди (Шона Комбса). Известного рэпера приговорили к 50 месяцам тюрьмы, признав виновным всего по двум пунктам обвинения в организации транспортировки людей для занятия проституцией.

При этом рэперу изначально грозило вплоть до 20 лет заключения, однако присяжные оправдали его в рэкете и двух насильственных эпизодах. В итоге Комбс проведёт в тюрьме чуть больше четырёх лет, если не выйдет раньше по условно-досрочному освобождению.

Скандал с рэпером Пи Дидди начался осенью 2024 года, когда рэпера арестовали и предъявили более 100 обвинений, среди которых были в том числе сексуальное насилие и секс-трафик. По некоторым пунктам Комбса в итоге оправдали, однако судья заявил, что те самые 50 месяцев станут «посланием всем насильникам и жертвам, что эксплуатация людей и насилие никогда не остаются безнаказанными».