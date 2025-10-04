Скидки
Зрители оценили «Крушащую машину» с Дуэйном Джонсоном выше драмы «Неогранённые алмазы»

Зрители оценили «Крушащую машину» с Дуэйном Джонсоном выше драмы «Неогранённые алмазы»
Аудио-версия:
3 октября состоялась премьера фильма «Крушащая машина» — спортивной драмы от знаменитого режиссёра
Бенни Сэфди с Дуэйном Джонсоном в главной роли. Спустя день компания CinemaScore опубликовала рейтинг ленты от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Картина получила оценку «В-». Таким образом, фильм понравился зрителям больше, чем другая популярная лента Бенни Сэфди, которую он снял вместе со своим братом Джошем — «Неогранённые алмазы». Картину с Адамом Сендлером в главной роли оценили на «С+».

Фото: CinemaScore

«Крушащая машина» рассказывает историю бойца ММА Марка Керра, который построил успешную спортивную карьеру в конце 1990-х. Драма повествует о трудностях в жизни мужчины — его борьбе с зависимостями и сложных отношениях с Доун Стэплс.

О новом фильме с Дуэйном Джоносном:
Дуэйн Джонсон рассказал, как фильм «Крушащая машина» вывел его из зоны комфорта
