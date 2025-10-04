Amouranth высказалась об уходе из Wildcard

Популярная стримерша Кейтлин Amouranth Сирагуса прокомментировала новость о продаже своих акций киберспортивной организации Wildcard Gaming. Несмотря на расставание с клубом, контент-мейкерша подчеркнула, что продолжит следить за его успехами:

Они называют это прикосновением Мидаса. Я всё равно буду болеть, Wildcard.

Ранее стало известно, что организация выкупила долю стримерши. В официальном заявлении представители Wildcard поблагодарили её за сотрудничество и отметили, что инвестиция оказалась успешной:

Мы гордимся, что смогли сделать это вложение выгодным для Amouranth.

Таким образом, стример завершила свою роль в клубе, но намерена остаться его преданной болельщицей.