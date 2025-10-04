Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Stage 2. День 6. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Amouranth высказалась об уходе из Wildcard

Amouranth высказалась об уходе из Wildcard
Комментарии

Популярная стримерша Кейтлин Amouranth Сирагуса прокомментировала новость о продаже своих акций киберспортивной организации Wildcard Gaming. Несмотря на расставание с клубом, контент-мейкерша подчеркнула, что продолжит следить за его успехами:

Они называют это прикосновением Мидаса. Я всё равно буду болеть, Wildcard.

Ранее стало известно, что организация выкупила долю стримерши. В официальном заявлении представители Wildcard поблагодарили её за сотрудничество и отметили, что инвестиция оказалась успешной:

Мы гордимся, что смогли сделать это вложение выгодным для Amouranth.

Таким образом, стример завершила свою роль в клубе, но намерена остаться его преданной болельщицей.

Новый патч
В Dota 2 вышел балансный патч 7.39e — ослабили Dominator и ввели Kez на про-сцену
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android