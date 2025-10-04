Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Stage 2. День 6. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В фильме по Resident Evil сыграет звезда сериала «Разделение» Зак Черри

В фильме по Resident Evil сыграет звезда сериала «Разделение» Зак Черри
Аудио-версия:
Комментарии

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что в актёрском составе фильма по знаменитой видеоигровой франшизе Resident Evil произошло пополнение. В картине сыграет звезда сериалов «Разделение» и «Фоллаут» Зак Черри.

Кого именно воплотит на экране актёр, пока неизвестно. К проекту также присоединились артисты Кали Рейс («Настоящий детектив») и Джонно Уилсон («Предложение»). Ранее стало известно, что в хорроре сыграет звезда другого фильма ужасов режиссёра Зака Креггера «Орудия» Остин Абрамс и популярный актёр Пол Уолтер Хаузер («Голый пистолет»).

Новая экранизация Resident выйдет в мировом прокате в сентябре 2026 года. Сюжет ленты сконцентрируется на одном главном герое, который отправится в путешествие, постепенно погружаясь в настоящий ад. Постановщик ленты Зак Креггер заявил, что фильм не будет брать за основу историю из игр.

О новой экранизации знаменитой видеоигры:
«Фанаты игр не будут расстроены»: Зак Креггер — о своём фильме по Resident Evil
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android