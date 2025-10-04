Скидки
ESL Pro League S22. Stage 2. День 6. Стрим B
Зрители оценили хоррор «Глазами пса» на уровне «Заклятия: Последний обряд»

3 октября состоялась мировая премьера фильма «Глазами пса» — хоррора, снятого полностью от лица собаки. Спустя день компания CinemaScore опубликовала рейтинг картины от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Фильм ужасов получил оценку «В». Точно также оценили недавний хоррор «Заклятие: Последний обряд». Кроме того, новая лента про собаку понравилась зрителям больше популярного фильма ужасов «Одно целое» («С+»), но меньше «Орудий» («А-»).

«Глазами пса» повествует о псе по кличке Инди, который переезжает на одинокую ферму вместе со своим хозяином. Однажды он начинает видеть призраков и другие сверхъестественные явления, которые угрожают владельцу питомца Тоду. Теперь Инди предстоит самостоятельно сразиться со злом, чтобы спасти свою семью. Хоррор официально выйдет в российский прокат 16 октября.

