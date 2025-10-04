Скидки
«Ожидал большего»: Dendi — о новом патче в Dota 2

Легендарный киберспортсмен и стример Данил Dendi Ишутин высказался о свежем обновлении Dota 2. По его словам, патч 7.39e оказался слишком скромным и не повлиял на баланс так, как ожидалось:

Очень маленький патч. Ожидал большего. Из интересного: многих имба-героев почти не тронули. Думаю, Earthshaker, Queen of Pain и Puck всё еще очень сильные. Убрали комбинацию Ghost + BKB.

Патч 7.39e вышел в ночь на 3 октября. Valve внесла изменения в баланс, ослабив предметы Helm of the Dominator и Refresher Orb, а также некоторых героев. Кроме того, в Captain’s Mode был добавлен новый персонаж Kez.
Ишутин подчеркнул, что ждал более значимых корректировок, особенно касающихся сильнейших героев текущей меты.

