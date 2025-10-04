Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Stage 2. День 6. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Держу кулачки»: Киану Ривз приготовил новый сценарий «Константина 2» для Warner Bros

«Держу кулачки»: Киану Ривз приготовил новый сценарий «Константина 2» для Warner Bros
Аудио-версия:
Комментарии

Издание Fandango взяло интервью у знаменитого актёра Киану Ривза. Он рассказал о разработке продолжения популярного фильма «Константин: Повелитель тьмы».

По словам артиста, он получил новый черновик сценария. Ривз планирует отнести его в студию Warner Bros. и очень надеется, что получит одобрение на разработку фильма.

Знаете, нам прислали новый черновик сценария «Константина 2». Мы планируем отнести его в студию Warner Bros. Надеюсь, им он тоже понравится. Держу кулачки.

«Константин: Повелитель тьмы» вышел в 2005 году и обрёл большую фанатскую базу, в том числе благодаря актёрской игре Киану Ривза. Разработку продолжения подтвердили в феврале. Ранее актёр Петер Стормаре, который сыграл Люцифера в «Константине», заявил, что Ривз был недоволен первой версией сценария сиквела, ведь в нём авторы хотели сделать больший уклон в экшен.

О разработке «Константина 2»:
Киану Ривз недоволен сценарием «Константина 2» — актёр Петер Стормаре
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android