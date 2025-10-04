«Держу кулачки»: Киану Ривз приготовил новый сценарий «Константина 2» для Warner Bros

Издание Fandango взяло интервью у знаменитого актёра Киану Ривза. Он рассказал о разработке продолжения популярного фильма «Константин: Повелитель тьмы».

По словам артиста, он получил новый черновик сценария. Ривз планирует отнести его в студию Warner Bros. и очень надеется, что получит одобрение на разработку фильма.

Знаете, нам прислали новый черновик сценария «Константина 2». Мы планируем отнести его в студию Warner Bros. Надеюсь, им он тоже понравится. Держу кулачки.

«Константин: Повелитель тьмы» вышел в 2005 году и обрёл большую фанатскую базу, в том числе благодаря актёрской игре Киану Ривза. Разработку продолжения подтвердили в феврале. Ранее актёр Петер Стормаре, который сыграл Люцифера в «Константине», заявил, что Ривз был недоволен первой версией сценария сиквела, ведь в нём авторы хотели сделать больший уклон в экшен.