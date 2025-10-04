Скидки
ESL Pro League S22. Stage 2. День 6. Стрим B
Смотреть трансляцию
11:30 Мск
Team Spirit обыграла Inner Circle на ESL Pro League Season 22 по CS 2

Team Spirit одержала первую победу во второй групповой стадии ESL Pro League Season 22 по CS 2, обыграв Inner Circle со счётом 2:1. Коллектив Леонида chopper Вишнякова уверенно начал встречу — 13-4 на Ancient, затем уступил на Nuke 4-13, но смог закрыть серию на решающем Mirage — 13-11.

CS 2. ESL Pro League — Season 22 . Раунд 2
04 октября 2025, суббота. 11:30 МСК
Team Spirit
Окончен
2 : 1
Inner Circle Esports

Для Spirit этот успех стал важным шагом на турнире в Стокгольме, где с 28 сентября по 12 октября 24 команды борются за призовой фонд в $ 400 тыс.

Также ранее капитан состава Team Spirit по CS 2 Леонид chopper Вишняков высказался о череде решафлов в команде. Игрок отметил, что подобные изменения воспринимает спокойно и профессионально.

