Team Spirit обыграла Inner Circle на ESL Pro League Season 22 по CS 2
Team Spirit одержала первую победу во второй групповой стадии ESL Pro League Season 22 по CS 2, обыграв Inner Circle со счётом 2:1. Коллектив Леонида chopper Вишнякова уверенно начал встречу — 13-4 на Ancient, затем уступил на Nuke 4-13, но смог закрыть серию на решающем Mirage — 13-11.
CS 2. ESL Pro League — Season 22 . Раунд 2
04 октября 2025, суббота. 11:30 МСК
Team Spirit
Окончен
2 : 1
Inner Circle Esports
Для Spirit этот успех стал важным шагом на турнире в Стокгольме, где с 28 сентября по 12 октября 24 команды борются за призовой фонд в $ 400 тыс.
Также ранее капитан состава Team Spirit по CS 2 Леонид chopper Вишняков высказался о череде решафлов в команде. Игрок отметил, что подобные изменения воспринимает спокойно и профессионально.
Капитан — о перестановках
Комментарии
