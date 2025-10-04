«Kez больше похож на героя из League of Legends»: NS — о новом герое Dota 2

Аналитик и бывший профессиональный игрок Ярослав NS Кузнецов поделился мнением о новом герое Kez, добавленном в Dota 2 с выходом патча 7.39e. По его словам, персонаж получился нетипичным для игры Valve и напоминает героев из League of Legends:

Kez — это керри, который не проигрывает на линии и может рано двигаться. Он уже на пятом уровне может чуть ли не в соло убивать героев. Ему не надо фармить шмотки, чтобы подключаться, при этом у него будет большой нетворс. Короче, сломанная ерунда. Kez не совсем вписывается в игру. Это персонаж, который больше похож на героя из League of Legends.

Герой уже доступен в Captain’s Mode. Первым его протестировал Ингви Shad Луб из OG, завершивший матч с впечатляющей статистикой 19/2/13.