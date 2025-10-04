«Лучшая игра о Японии»: игроки высоко оценили Ghost of Yotei

2 октября состоялся релиз Ghost of Yotei — новой части самурайской серии от студии Sucker Punch. Игра уже доступна для обладателей консоли PlayStation 5.

Cпустя два дня рейтинг проекта в PlayStation Store достиг 4,89 балла из 5. На агрегаторе Metacritic общая оценка оказалась скромнее: 7,9 баллов из 10. Игроки хвалят шикарную графику и атмосферу феодальной Японии. Некоторые считают, что Ghost of Yotei — самая красивая игра поколения. При этом, проект ругают за слишком малые отличия от предыдущей части. Вдобавок, некоторым игрокам не понравился сюжет и главная героиня — называют происходящее слишком скучным.

Фото: Sony

Что пишут игроки о Ghost of Yotei:

Обожаю игру за то, каким живым ощущается открытый мир и как почти каждая случайная встреча связана с основным сюжетом. Создаётся ощущение, что каждое действие вносит свой вклад в мир и историю, частью которой ты являешься. Визуальное оформление потрясающее, графика очень стильная.

Эта игра — просто потрясающий опыт. Честно говоря, даже гораздо лучше, чем Ghost of Tsushima. Они в чём-то похожи, но когда дело доходит до побочных заданий, то становится понятно, что Ghost of Yotei — это нечто совершенно иное.

Один из лучших открытых миров в истории. Его никогда не надоест исследовать. Он даже вознаграждает за это. Он не просто выглядит «большим», он ощущается огромным и живым. Пожалуй, лучшие бои на мечах в истории игр (наряду с Sekiro).

Я с нетерпением ждал Ghost of Yotei, продолжения одной из моих самых любимых игр, Ghost of Tsushima. Но, к сожалению, восторг довольно быстро угас. С самого начала что-то было не так. Я был скептически настроен по отношению к главному герою и сюжету — особенно без Джина Сакаи. Игра получилась слишком однообразной и неинтересной.

Скучная, пустая, устаревший дизайн, ужасная боёвка с ещё более ужасной камерой. У игры нет души. Сюжет и главная героиня — полный провал.

Ghost of Yotei вышла полностью на русском языке с локализованным названием — «Призрак Ётэя». События проекта разворачиваются в 1603 году в регионе вокруг горы Йотей на острове Хоккайдо, спустя примерно 300 лет после сюжета «Призрака Цусимы».