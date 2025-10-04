«Когда я был в инактиве, Evil Geniuses платили мне»: RAMZES666 — о зарплате в Dota 2

Российский киберспортсмен Роман RAMZES666 Кушнарёв рассказал о периоде игры за Evil Geniuses. По его словам, организация продолжала выплачивать ему полную зарплату, даже когда он находился в инактиве:

Когда я год был в инактиве, Evil Geniuses платили мне полную зарплату. Год. Поэтому Evil Geniuses для меня — одна из лучших организаций. Им респект. Даже не половину, а целую. Я не думал, что так бывает. Обычно тебе платят на замене половину или 70%. Но это была их инициатива. Поэтому выражаю огромный респект организации. Мне было там очень комфортно.

Кушнарёв выступал за EG с сентября 2019 года. За время в составе коллектив занял четвёртое место на MDL Chengdu Major и второе на DreamLeague Season 13. Ранее игрок заявлял, что его зарплата в клубе составляла $ 20 тыс. в месяц. Сейчас Evil Geniuses сохраняют лишь состав по Valorant.