«Слишком банально»: критики смешанно оценили сериал «Монстр. История Эда Гейна» от Netflix

3 октября на стриминговом сервисе Netflix вышел сериал «Монстр. История Эда Гейна» — новая глава большой антологии Райана Мёрфи о маньяках с Чарли Ханнэмом в главной роли. Критики уже посмотрели шоу и смешанно оценили его: на агрегаторе Rotten Tomatoes оно получило 50% свежести.

Обозреватели хвалят шоу за большое количество жутких сцен: расправы маньяка способны напугать любого зрителя, а его методы вызывают ужас. Сериал также по традиции погружается в психологическое состояние главного героя, пытаясь изучить причины убийств. Однако многие критики отмечают, что в этот раз Райан Мёрфи слишком поверхностно представил историю маньяка — получилось скучно и банально.

Что пишут критики о сериале «Монстр. История Эда Гейна»:

«История Эда Гейна» получилась пугающей и тревожной — порой, пожалуй, даже слишком. Но при этом она тщательно проработана, отлично сыграна и заставляет задуматься.

Сериал успешно знакомит зрителей с серийным убийцей, о котором многие, возможно, не знают, но который оказал огромное влияние на фильмы ужасов — от «Психо» до «Техасской резни бензопилой».

«Монстр» снова делает главного маньяка мифическим персонажем, но в то же время лишает его фактуры и дерзости, которые были так необходимы для того, чтобы сериал работал.

«История Эда Гейна» предлагает зрителям погружение в психосексуальную тьму главного героя. Но шоу слишком утопает в собственных амбициях и пороках. Смотреть на это просто скучно.

Сериал просто потворствует самым низменным инстинктам зрителей. Насилие ради насилия и никакой глубины.

Новый сезон антологии «Монстр» рассказывает об Эде Гейне — американском серийном убийце, некрофиле и похитителе трупов. Один из самых известных убийц в истории США, который повлиял на поп-культуру.