«Жду звонка»: звезда «Соколиного глаза» Хейли Стайнфелд — о возвращении в Marvel

Аудио-версия:
Комментарии

На подкасте издания Variety гостем стала звезда хоррора «Грешники» и сериала «Соколиный глаз» Хейли Стайнфелд. Она рассказала о своём желании вернуться в киновселенную Marvel.

Актрису спросили, хочет ли она снова сыграть героиню Кейт Бишоп из сериала «Соколиный глаз». Стайнфелд ответила, что всегда ждёт звонка у телефона. Она также призналась, что любит Marvel и благодарна быть частью киновселенной.

Что касается Marvel, всегда жду звонка у телефона. Люблю эту семью. Так благодарна быть её частью. Если им понадоблюсь, они знают, где меня найти.

Первый сезон «Соколиного глаза» вышел на стриминговом сервисе Disney+ в 2021 году. Шоу рассказывает, как Клинт Бартон находит себе замену и начинает обучать молодую Кейт Бишоп, чтобы она заняла его место среди супергероев. Первый сезон высоко оценили как критики, так и зрители: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 92% свежести от обозревателей и 88% от зрителей.

О будущем киновселенной Marvel:
