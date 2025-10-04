Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Stage 2. День 6. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал Ронин, Премьер, второй сезон (2025): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода второго сезона сериала «Ронин»
Комментарии

6 октября стартует второй сезон детективного сериала «Ронин». Картина продолжит историю бывшего сотрудника спецназа СОБР Ивана Доронина, который вместе с детьми живёт в Санкт-Петербурге. В какой-то момент они начинают скучать по дому в Медвежьем, где героя ждёт его возлюбленная Алёна, с которой они постоянно на связи.

Во второй сезон войдёт 30 серий — они будут выходить по два эпизода каждый день по будням, в онлайн-кинотеатре Premier и на телеканале ТВ-3. Премьера финальной серии состоится 29 октября.

Расписание выхода второго сезона сериала «Ронин»

ЭпизодДата выхода
1-я серия6 октября
2-я серия6 октября
3-я серия7 октября
4-я серия7 октября
5-я серия8 октября
6-я серия8 октября
7-я серия9 октября
8-я серия9 октября
9-я серия13 октября
10-я серия13 октября
11-я серия14 октября
12-я серия14 октября
13-я серия15 октября
14-я серия15 октября
15-я серия16 октября
16-я серия16 октября
17-я серия20 октября
18-я серия20 октября
19-я серия21 октября
20-я серия21 октября
21-я серия22 октября
22-я серия22 октября
23-я серия23 октября
24-я серия23 октября
25-я серия27 октября
26-я серия27 октября
27-я серия28 октября
28-я серия28 октября
29-я серия29 октября
30-я серия29 октября
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android