6 октября стартует второй сезон детективного сериала «Ронин». Картина продолжит историю бывшего сотрудника спецназа СОБР Ивана Доронина, который вместе с детьми живёт в Санкт-Петербурге. В какой-то момент они начинают скучать по дому в Медвежьем, где героя ждёт его возлюбленная Алёна, с которой они постоянно на связи.

Во второй сезон войдёт 30 серий — они будут выходить по два эпизода каждый день по будням, в онлайн-кинотеатре Premier и на телеканале ТВ-3. Премьера финальной серии состоится 29 октября.

Расписание выхода второго сезона сериала «Ронин»