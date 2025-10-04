Расписание выхода второго сезона сериала «Ронин»
6 октября стартует второй сезон детективного сериала «Ронин». Картина продолжит историю бывшего сотрудника спецназа СОБР Ивана Доронина, который вместе с детьми живёт в Санкт-Петербурге. В какой-то момент они начинают скучать по дому в Медвежьем, где героя ждёт его возлюбленная Алёна, с которой они постоянно на связи.
Во второй сезон войдёт 30 серий — они будут выходить по два эпизода каждый день по будням, в онлайн-кинотеатре Premier и на телеканале ТВ-3. Премьера финальной серии состоится 29 октября.
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|6 октября
|2-я серия
|6 октября
|3-я серия
|7 октября
|4-я серия
|7 октября
|5-я серия
|8 октября
|6-я серия
|8 октября
|7-я серия
|9 октября
|8-я серия
|9 октября
|9-я серия
|13 октября
|10-я серия
|13 октября
|11-я серия
|14 октября
|12-я серия
|14 октября
|13-я серия
|15 октября
|14-я серия
|15 октября
|15-я серия
|16 октября
|16-я серия
|16 октября
|17-я серия
|20 октября
|18-я серия
|20 октября
|19-я серия
|21 октября
|20-я серия
|21 октября
|21-я серия
|22 октября
|22-я серия
|22 октября
|23-я серия
|23 октября
|24-я серия
|23 октября
|25-я серия
|27 октября
|26-я серия
|27 октября
|27-я серия
|28 октября
|28-я серия
|28 октября
|29-я серия
|29 октября
|30-я серия
|29 октября
