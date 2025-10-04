Скидки
ESL Pro League S22. Stage 2. День 6. Стрим B
Ведьмак, Ева Грин, Натали Портман

Анджей Сапковский назвал идеальный кастинг для «Ведьмака»
На форуме Reddit состоялась сессия с автором серии книг «Ведьмак» Анджеем Сапковским. Он рассказал о своём идеальном кастинге на экранизацию знаменитого фэнтези.

По словам писателя, на роль Йеннифер подошла бы актриса Ева Грин («Казино Рояль»). Сапковский также считает, что молодая Натали Портман («V» значит Вендетта») смогла бы достойно воплотить Цири. Автор считает, что подобный кастинг вряд ли возможен сейчас.

На роль Йеннифер? Ева Грин бы подошла. Цири? Может быть, Натали Портман — это первое, что приходит в голову. Такой кастинг кажется невозможным.

В современной экранизации «Ведьмака» от Netflix роль Йеннифер досталась Ане Чалотре («Сумерки богов»). Цири же сыграла Фрейя Аллан («В пустыне смерти»). Всего в проект войдёт пять сезонов, а премьера четвёртого состоится 30 октября.

