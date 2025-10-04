Fnatic с россиянином Chronicle — вторые финалисты VALORANT Champions 2025

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

DRX уступила Fnatic в финале нижней сетки VALORANT Champions 2025. Матч проходил в формате best-of-5 и завершился со счётом 3:1 на картах — Sunset (8:13), Corrode (13:3), Haven (13:11) и Bind (13:4).

Эта победа предоставит возможность команде Тимофея Chronicle Хромова дать второй бой коллективу NRG. Финал состоится 5 октября в 14:00 мск.

Игрок Fnatic Джейкоб Boaster Хоуллетт также обратился к своим оппонентам:

NRG, идём за вами и завтра будем готовы на полную. Толпа на нашей стороне. Когда будете ужинать сегодня, знайте, мы будем готовы. Когда будете изучать наши демки, знайте, будем готовы. И когда вам станут сниться кошмары с нами ночью, знайте, будем готовы.

Корейский состав, в свою очередь, покидает чемпионат на третьем месте и забирает $ 250 тысяч.

VALORANT Champions 2025 проходит с 12 сентября по 5 октября в Париже, а его призовой фонд составляет $ 2,25 млн.