Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Stage 2. День 6. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Fnatic с россиянином Chronicle — вторые финалисты VALORANT Champions 2025

Fnatic с россиянином Chronicle — вторые финалисты VALORANT Champions 2025
Аудио-версия:
Комментарии

DRX уступила Fnatic в финале нижней сетки VALORANT Champions 2025. Матч проходил в формате best-of-5 и завершился со счётом 3:1 на картах — Sunset (8:13), Corrode (13:3), Haven (13:11) и Bind (13:4).

Эта победа предоставит возможность команде Тимофея Chronicle Хромова дать второй бой коллективу NRG. Финал состоится 5 октября в 14:00 мск.

Игрок Fnatic Джейкоб Boaster Хоуллетт также обратился к своим оппонентам:

NRG, идём за вами и завтра будем готовы на полную. Толпа на нашей стороне. Когда будете ужинать сегодня, знайте, мы будем готовы. Когда будете изучать наши демки, знайте, будем готовы. И когда вам станут сниться кошмары с нами ночью, знайте, будем готовы.

Корейский состав, в свою очередь, покидает чемпионат на третьем месте и забирает $ 250 тысяч.

VALORANT Champions 2025 проходит с 12 сентября по 5 октября в Париже, а его призовой фонд составляет $ 2,25 млн.

Материалы по теме
Paper Rex с россиянином something покинула VALORANT Champions 2025
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android