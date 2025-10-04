Скидки
ESL Pro League S22. Stage 2. День 6. Стрим B
11:30 Мск
Новости

Universal требует сократить бюджет «Форсажа 11» — будущее серии туманно

Весной 2023 года вышел «Форсаж 10» — последний на данный момент фильм в знаменитой франшизе про семью Торетто. Картина оказалась для студии Universal не самой удачной: при бюджете в гигантские $ 340 млн лента собрала около $ 704 млн при учёте, что кинотеатры забирают примерно половину выручки.

Ещё на премьере десятой части главная звезда «Форсажа» Вин Дизель анонсировал 11-ю часть, однако с тех пор о ленте нет никаких новостей. Издание Wall Street Journal выпустило небольшое расследование и выяснило, что в Universal пока не одобрили производство следующего фильма.

Топ-менеджеры студии готовы выделить $ 200 млн — это на $ 50 млн меньше примерных затрат на создание картины, которое озвучивал Вин Дизель. При этом у фильма пока нет сценария, а у главных актёров франшизы, включая самого Дизеля, Мишель Родригес и Тайриза Гибсона, даже не заключены контракты на съёмки продолжения — это также осложняет дело.

В WSJ отмечают, если Universal всё же договорится с актёрами на своих условиях, съёмки «Форсажа 11» стартуют уже весной 2026 года. В этом случае премьера ленты состоится уже в 2027 году.

