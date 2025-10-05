Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Stage 2. День 7. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Я всегда готова вернуться»: Элизабет Олсен — о киновселенной Marvel

«Я всегда готова вернуться»: Элизабет Олсен — о киновселенной Marvel
Аудио-версия:
Комментарии

На Международном кинофестивале выступила снявшаяся в фильме «Вечность» звезда киновселенной Marvel Элизабет Олсен. Она рассказала о своём отношении к супергеройским фильмам.

По словам актрисы, она всегда готова вернуться к роли Алой Ведьмы. Олсен считает, что за последние пять лет ей удалось показать разные грани персонажа, но впереди ещё много историй, которые про неё можно рассказать. Артистка также заявила, что фильмы Marvel создаются не для критиков, а для фанатов.

Фильмы Marvel — это то, что я люблю, и к чему всегда хочу возвращаться. Думаю, за последние пять лет мне удалось сделать с Алой Ведьмой так много, о чём я и не мечтала. В комиксах есть ещё несколько интересных линий персонажа, которые я бы с удовольствием повторила, и, думаю, фанаты тоже этого хотят. Я имею в виду, что эти фильмы создаются не для критиков, а для фанатов.

Элизабет Олсен играла Алую Ведьму с 2014 года. За это время персонаж принял участие в шести фильмах киновселенной Marvel и сериале «Ванда/Вижн». Последнее появление героини произошло в ленте «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» 2022 года.

О будущих фильмах Marvel:
Чего ожидать от Marvel: новый Железный человек, Люди икс и перезапуск вселенной
Чего ожидать от Marvel: новый Железный человек, Люди икс и перезапуск вселенной
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android