На Amazon Prime убрали оружие с постеров всех фильмов о Джеймсе Бонде

Аудио-версия:
Комментарии

На стриминговом сервисе Amazon Prime Video изменили постеры фильмов о Джеймсе Бонде. Теперь главный герой изображён без пистолета в руке.

Фото: Amazon

Изменение коснулось всех фильмов франшизы — начиная с «Доктора Ноу» 1962 года и заканчивая «Не время умирать» 2020 года. Многие пользователи в Сети обвиняют Amazon в кощунственном отношении к классическим лентам и порче образа знаменитого героя.

Итак, Amazon с помощью цифровых технологий удалил огнестрельное оружие из ключевых изображений во всех фильмах о Джеймсе Бонде на своей платформе. Это шокирует меня.
Я не удивлён, что цифровые технологии позволяют переписать историю. И чем лучше становится искусственный интеллект, тем больше истории можно переписать.
Однако логотип 007 по-прежнему сохранил изображение пистолета. Логика авторов впечатляет.

Причина изменения постеров пока неизвестна. Amazon ситуацию с пропажей пистолетов не комментировала.

О новом фильме про Джеймса Бонда:
Его сыграет британец: появились детали нового «Джеймса Бонда» Дени Вильнёва
