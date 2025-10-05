Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Stage 2. День 7. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Появился постер комедии «Последний викинг» с Мадсом Миккельсеном — выход 9 октября

Появился постер комедии «Последний викинг» с Мадсом Миккельсеном — выход 9 октября
Аудио-версия:
Комментарии

Компания Zentropa представила постер комедии «Последний викинг». Премьера картины в датских кинотеатрах состоится 9 октября.

Фото: Zentropa

Лента повествует о том, как мужчина по имени Анкер недавно вышел из тюрьмы, куда попал из-за ограбления. Единственный, кто знает, где спрятаны украденные деньги, — его брат Манфред. Решив вернуть деньги и обрести себя, братья отправляются в путешествие на родину своего детства, которое станет испытанием для их прошлого, их связи и их личностей.

Главную роль сыграл звезда «Ганнибала» и «Ещё по одной» Мадс Миккельсен. В фильме также снялись Николай Ли Каас («Реконструкция»), Софи Гробёль («Настанет день») и Ларс Ранте («Охота»). Режиссёром картины выступил Андерс Томас Йенсен — автор «Рыцарей справедливости» и «Адамовых яблок».

О другом фильме с Мадсом Миккельсеном:
«Шикарная сказка»: критики в восторге от фильма «Поймать монстра» с Мадсом Миккельсеном
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android