Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Сейчас мы далеки от пика, но выйдем на него к мэйджору»: B1ad3 — о форме NAVI в CS 2

Главный тренер Natus Vincere Андрей B1ad3 Городенский поделился мыслями о целях команды на ESL Pro League Season 22 по Counter-Strike 2. По словам специалиста, турнир рассматривается не как цель, а как важный этап подготовки к предстоящему мэйджору.

Этот турнир хорош тем, что мы можем получить максимальное количество опыта. Мы станем сильнее и улучшим тимплей. Это наша главная цель на турнир. Основным же приоритетом остаётся мэйджор.

Тренер подчеркнул, что команда пока находится в процессе становления.

Сейчас мы далеки от пика текущего состава. Мы попытаемся выйти к нему на мэйджоре. Перед турниром у нас будет буткемп, и мы стараемся составить расписание так, чтобы избежать выгорания.

NAVI начали выступление на ESL Pro League Season 22 с победы над Aurora Gaming и поражением от Falcons.

Турнир проходит в Швеции с 27 сентября по 12 октября, а общий призовой фонд соревнований составляет $ 400 тыс.