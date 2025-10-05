«Шесть побед подряд — красавцы»: Chopper — о HOTU с n0rb3r7 в CS 2

Капитан Team Spirit Леонид chopper Вишняков поделился мнением о форме состава HOTU на ESL Pro League Season 22 по CS 2. В коротком видео в Telegram он отметил уверенную игру соперников и похвалил их результаты.

Пацаны в хорошей форме. У них уже шесть побед подряд. Вчера ещё разнесли The MongolZ, поэтому красавцы. Будем работать. Мы играли пару праков с пацанами. Они хорошо катают: где-то нас победили, где-то мы выиграли.

На текущем турнире HOTU выступает с новичком — Давидом n0rb3r7 Даниеляном, который присоединился к коллективу на правах аренды и заменил Марка lampada Иванова.

Team Spirit и HOTU встретятся во втором этапе ESL Pro League Season 22 — матч пройдёт 6 октября (20:00 мск). Турнир проходит в Швеции и завершится 12 октября, а на кону — $ 400 тыс. призовых.