FaZe Clan вернула rain на ESL Pro League Season 22

Команда FaZe Clan объявила, что выступит на ESL Pro League Season 22 по Counter-Strike 2 с Ховардом rain Нюгардом. Об этом организация сообщила в своих социальных сетях.

По информации клуба, возвращение rain связано с правилами турнира — в составе должно быть минимум три игрока, выступавших за команду на момент получения инвайта. В противном случае FaZe грозила дисквалификация.

Норвежец заменит Якуба jcobbb Пиетрушевского, который присоединился к FaZe в августе 2025 года.

Rain покинул FaZe Clan в конце сентября после почти десяти лет в составе. Его место тогда занял Рассел TwistzzВан Далкен, вернувшийся в команду после сезона в Liquid.

ESL Pro League Season 22 проходит в Швеции с 28 сентября по 12 октября. Участники сражаются за призовой фонд $ 400 тыс.