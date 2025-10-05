Расписание выхода сериала «Хроники русской революции» с Юрой Борисовым

10 октября стартует сериал «Хроники русской революции». События шоу разворачиваются в период с 1905 по 1924 год, когда в России произошло несколько революций. Главную роль сыграл звезда «Аноры» Юра Борисов.

Всего в сериал войдёт 16 серий — по четыре эпизода будут выходить каждую пятницу в онлайн-кинотеатре Start. Премьера заключительно серии состоится 31 октября.

Расписание выхода сериала «Хроники русской революции»