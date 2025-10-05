Скидки
Сериал Хроники русской революции, Старт, Юра Борисов (2025): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Хроники русской революции» с Юрой Борисовым
Комментарии

10 октября стартует сериал «Хроники русской революции». События шоу разворачиваются в период с 1905 по 1924 год, когда в России произошло несколько революций. Главную роль сыграл звезда «Аноры» Юра Борисов.

Всего в сериал войдёт 16 серий — по четыре эпизода будут выходить каждую пятницу в онлайн-кинотеатре Start. Премьера заключительно серии состоится 31 октября.

Расписание выхода сериала «Хроники русской революции»

ЭпизодДата выхода
1-я серия10 октября
2-я серия10 октября
3-я серия10 октября
4-я серия10 октября
5-я серия17 октября
6-я серия17 октября
7-я серия17 октября
8-я серия17 октября
9-я серия24 октября
10-я серия24 октября
11-я серия24 октября
12-я серия24 октября
13-я серия31 октября
14-я серия31 октября
15-я серия31 октября
16-я серия31 октября
