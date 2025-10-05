Расписание выхода сериала «Хроники русской революции» с Юрой Борисовым
10 октября стартует сериал «Хроники русской революции». События шоу разворачиваются в период с 1905 по 1924 год, когда в России произошло несколько революций. Главную роль сыграл звезда «Аноры» Юра Борисов.
Всего в сериал войдёт 16 серий — по четыре эпизода будут выходить каждую пятницу в онлайн-кинотеатре Start. Премьера заключительно серии состоится 31 октября.
Расписание выхода сериала «Хроники русской революции»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|10 октября
|2-я серия
|10 октября
|3-я серия
|10 октября
|4-я серия
|10 октября
|5-я серия
|17 октября
|6-я серия
|17 октября
|7-я серия
|17 октября
|8-я серия
|17 октября
|9-я серия
|24 октября
|10-я серия
|24 октября
|11-я серия
|24 октября
|12-я серия
|24 октября
|13-я серия
|31 октября
|14-я серия
|31 октября
|15-я серия
|31 октября
|16-я серия
|31 октября
