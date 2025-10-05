Скидки
Gaimin Gladiators подали в суд на бывших игроков — требуют более $ 5 млн компенсации

Комментарии

Организация Gaimin Gladiators подала иск против четырёх бывших игроков состава по Dota 2: Квина Quinn Каллахана, Маркуса Ace Хоэльгора, Эрика tOfu Энгеля и Алимжана watson Исламбекова. Об этом сообщил журналист Ричард Льюис.

По его данным, клуб требует взыскать с игроков 7,5 млн канадских долларов (около $ 5,3 млн). Поводом для судебного разбирательства стали нарушения контрактных обязательств и высказывания Квина, из-за которых, по утверждению организации, российская букмекерская компания расторгла спонсорский контракт на $ 3 млн.

В материалах дела говорится, что игроки неоднократно игнорировали обязательства по публикациям в соцсетях, а также допускали «неуместные комментарии в адрес отдельных демографических групп», что ухудшило отношения с партнёрами клуба.

Организация пыталась урегулировать ситуацию путём скромной компенсации ущерба после многократных предупреждений. Однако игроки отменили буткемп перед TI менее чем за неделю до начала и сообщили о желании расторгнуть контракт и выступить независимо.

Напомним, в августе команда снялась с The International 2025, решив участвовать в турнире без организации. Это решение стало последней каплей в конфликте, который теперь перешёл в судебную плоскость.

GG теперь только в Valorant
Организация Gaimin Gladiators готовится распустить состав по Dota 2
