No[o]ne: топ-2 точно было нашим — мы могли выиграть TI14

Мидер PARIVISION Владимир No[o]ne Миненко высказался о выступлении команды на The International 2025 по Dota 2. По его мнению, коллектив был способен дойти до гранд-финала, если бы не упустил победу в решающем матче против Xtreme Gaming.

Точно могли выиграть третью карту против Xtreme. Катка же была лёгкая в целом, почему бы не проиграть… У нашего Chen был нетворс такой же, как у Puck на 20-й минуте. Я бы на Puck ливнул из такой игры, если бы так же плохо играл. Он отставал от трёх коров на 6 тыс. нетворса. Это просто неиграбельно. Вот такая катка была, поэтому топ-2 точно было нашим. А в гранд-финале была бы другая «Дота», думаю.

PARIVISION уступила Xtreme Gaming со счётом 1:2 в финале нижней сетки и заняла третье место, заработав более $ 259 тыс., — это лучший результат в истории клуба. Руководство организации сохранило состав на следующий сезон, рассчитывая развить успех и вновь побороться за чемпионство.