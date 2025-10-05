Скидки
Стартовал третий сезон аниме «Ванпанчмен» — вышла первая серия

Стартовал третий сезон аниме «Ванпанчмен» — вышла первая серия
5 октября стартовал третий сезон «Ванпанчмена» — продолжение популярного аниме. Первая серия уже доступна для просмотра на стриминговом сервисе Crunchyroll.

Видео доступно на YouTube-канале EMOTION Label Channel. Права на видео принадлежат J.C.Staff.

Сериал продолжит рассказывать историю Сайтамы, который выполняет свои официальные обязанности в Ассоциации героев после трёх лет «специальных тренировок». Аниме вернётся спустя шесть лет после финала второго сезона, хотя анонсировали продолжение ещё в 2022 году.

Авторами аниме вновь выступила студия J.C.Staff — создатели второго сезона. Опенинг к сериалу написали знаменитые JAM Project.

Когда выйдут новые серии популярного аниме:
Расписание выхода третьего сезона аниме-сериала «Ванпанчмен»
