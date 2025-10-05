Скидки
Аналог «Википедии» от Илона Маска выйдет в середине октября

Аналог «Википедии» от Илона Маска выйдет в середине октября
Знаменитый бизнесмен Илон Маск назвал дату выхода сервиса Grokipedia — аналога «Википедии». Бета-версия начнёт работать в середине октября.

Проект разрабатывает компания Маска под названием xAI. Бизнесмен отметил, что сервис будет гораздо лучше «Википедии» и работать на модели Grok — благодаря этому, Grokipedia сможет использовать большие объёмы вычислений для анализа разных источников.

Ранее Илон Маск заявлял, что модель Grok может выяснить, какая информация на «Википедии» правдивая, а какая — ложная. Бизнесмен критиковал интернет-энциклопедию за слишком большое количество фейков. Новый сервис не будет иметь никаких ограничений для пользования.

О нейросети Илона Маска:
Илон Маск анонсировал Grok 3 — самую умную нейросеть в мире
