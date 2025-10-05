Riot Games представила нового агента VALORANT — Veto
Riot Games официально представила нового агента VALORANT под именем Veto во время гранд-финала турнира VALORANT Champions 2025 в Париже. Это 28-й персонаж шутера и новый представитель класса «Страж».
Veto родом из Сенегала и представляет собой нетипичного защитного агента: вместо пассивного контроля карты он способен агрессивно навязывать стиль игры сопернику. Его способности совмещают подавление умений, телепортацию и регенерацию HP, что делает Veto одним из самых универсальных агентов VALORANT.
Умения Veto
- Связка (Q): размещает вихрь, к которому Veto может телепортироваться, если направить на него прицел.
- Удушение (C): создаёт зону, которая удерживает противников на месте и накладывает отрицательные эффекты.
- Перехватчик (E): уничтожает практически любое умение врага вроде Бегуна Gekko, стенку Sage и другое.
- Эволюция (R): ультимейт, превращающий агента в боевую форму: Veto получает стимулятор, регенерацию и иммунитет к дебаффам, что позволяет вести атаку наравне с дуэлянтами.
Veto станет доступен игрокам 7 октября 2025 года вместе с новым патчем.
