ESL Pro League S22. Stage 2. День 7. Стрим B
11:30 Мск
Riot Games представила нового агента VALORANT — Veto

Аудио-версия:
Комментарии

Riot Games официально представила нового агента VALORANT под именем Veto во время гранд-финала турнира VALORANT Champions 2025 в Париже. Это 28-й персонаж шутера и новый представитель класса «Страж».

Veto родом из Сенегала и представляет собой нетипичного защитного агента: вместо пассивного контроля карты он способен агрессивно навязывать стиль игры сопернику. Его способности совмещают подавление умений, телепортацию и регенерацию HP, что делает Veto одним из самых универсальных агентов VALORANT.

Умения Veto

  • Связка (Q): размещает вихрь, к которому Veto может телепортироваться, если направить на него прицел.
  • Удушение (C): создаёт зону, которая удерживает противников на месте и накладывает отрицательные эффекты.
  • Перехватчик (E): уничтожает практически любое умение врага вроде Бегуна Gekko, стенку Sage и другое.
  • Эволюция (R): ультимейт, превращающий агента в боевую форму: Veto получает стимулятор, регенерацию и иммунитет к дебаффам, что позволяет вести атаку наравне с дуэлянтами.

Veto станет доступен игрокам 7 октября 2025 года вместе с новым патчем.

Комментарии
