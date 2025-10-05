Скидки
ESL Pro League S22. Stage 2. День 7. Стрим B
Сериал Последний рубеж, Эпл (2025): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Последний рубеж» от Apple
10 октября стартует сериал «Последний рубеж» от компании Apple. Главным героем шоу выступает Фрэнк Ремник — маршал США, работающий в малозаселённом регионе Аляски. Внезапно на его глазах разбивается самолёт, в котором находились опасные преступники. Фрэнку предстоит поймать их и снова посадить за решётку.

Всего в первый сезон войдёт 10 серий — они будут выходить каждую пятницу на стриминговом сервисе Apple TV+. Премьера финального эпизода состоится 5 декабря.

Расписание выхода сериала «Последний рубеж»

ЭпизодДата выхода
1-я серия10 октября
2-я серия10 октября
3-я серия17 октября
4-я серия24 октября
5-я серия31 октября
6-я серия7 ноября
7-я серия14 ноября
8-я серия21 ноября
9-я серия28 ноября
10-я серия5 декабря
