Расписание выхода сериала «Последний рубеж» от Apple
10 октября стартует сериал «Последний рубеж» от компании Apple. Главным героем шоу выступает Фрэнк Ремник — маршал США, работающий в малозаселённом регионе Аляски. Внезапно на его глазах разбивается самолёт, в котором находились опасные преступники. Фрэнку предстоит поймать их и снова посадить за решётку.
Всего в первый сезон войдёт 10 серий — они будут выходить каждую пятницу на стриминговом сервисе Apple TV+. Премьера финального эпизода состоится 5 декабря.
Расписание выхода сериала «Последний рубеж»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|10 октября
|2-я серия
|10 октября
|3-я серия
|17 октября
|4-я серия
|24 октября
|5-я серия
|31 октября
|6-я серия
|7 ноября
|7-я серия
|14 ноября
|8-я серия
|21 ноября
|9-я серия
|28 ноября
|10-я серия
|5 декабря
