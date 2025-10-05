Расписание выхода сериала «Последний рубеж» от Apple

10 октября стартует сериал «Последний рубеж» от компании Apple. Главным героем шоу выступает Фрэнк Ремник — маршал США, работающий в малозаселённом регионе Аляски. Внезапно на его глазах разбивается самолёт, в котором находились опасные преступники. Фрэнку предстоит поймать их и снова посадить за решётку.

Всего в первый сезон войдёт 10 серий — они будут выходить каждую пятницу на стриминговом сервисе Apple TV+. Премьера финального эпизода состоится 5 декабря.

Расписание выхода сериала «Последний рубеж»