Звезда «Кто угодно, кроме тебя» Глен Пауэлл назвал четыре любимых фильма

Портал Letterboxd взял интервью у звезды «Топ Ган: Мэверик» Глена Пауэлла. Артист рассказал о четырёх своих любимых фильмах.

В список актёра вошла картина «Миссис Даутфайр» 1993 года — Пауэлл назвал игру Робина Уильямса в этой ленте «потрясающей». Он также любит драму «Руди» 1993 года и спортивную мелодраму «Дархэмские быки» 1988 года. Одним из лучших фильмов артист назвал «Армагеддон» Майкла Бэя — он заявил, что эта картина вдохновляет его.

Я люблю «Миссис Даутфайр» — Робин Уильямс был потрясающим актёром, он мог сделать всё для роли. Мне также нравятся «Руди» и «Дархэмские быки». А теперь фильм, который в данном шоу вряд-ли называли: «Армагеддон». В нём берут абсурдную идею и пытаются сделать её реалистичной. И именно этим фильм меня вдохновляет

Фантастическая картина «Армагеддон» вышла в 1998 году и получила четыре номинации на премию «Оскар». При этом, картина получила низкие отзывы от критиков: на Rotten Tomatoes её рекомендуют к просмотру только 43% обозревателей.