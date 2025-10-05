«Надеюсь, у меня уже миллион подписчиков»: MrBeast выложил видео, снятое 10 лет назад

Самый популярный блогер в мире Джимми MrBeast Дональдсон выложил новый трогательный ролик на свой YouTube-канал. Видео было снято 10 лет назад, но опубликовать его автор решил в 2025 году.

В ролике Джимми оставляет себе послание, где рассуждает о будущей жизни. Блогер рассказывает, как мечтает о том, чтобы на его канале было 1 млн подписчиков, ведь в то время на его канал было подписано восемь тысяч человек.

Привет, я через 10 лет. Это видео опубликуется через 10 лет, и ты увидишь его в 2025 году. А для меня сейчас 2015 год. А если я умер? Сейчас, на момент записи, у меня 8 тысяч подписчиков. Надеюсь, через 10 лет на мой канал будет подписано 1 млн человек.

Раньше MrBeast сомневался, что к 2025 году ещё будет блогером. Но теперь на его YouTube-канале 443 млн подписчиков, среди которых фанаты со всего мира.