Фильм «Тейлор Свифт: Вечеринка к выходу Showgirl» стал лидером проката США

По итогам первых выходных сборы фильма «Тейлор Свифт: Официальная вечеринка по случаю выхода Showgirl» достигли $ 33 млн в США. Картина стала лидером местных чартов, обогнав «Крушащую машину» с Дуэйном Джонсоном и «Битву за битвой» с Леонардо Ди Каприо.

Мировые сборы ленты составили $ 46 млн. Учитывая, что фильм анонсировали всего за пару недель до выхода и без большой рекламной кампании, сумму можно назвать внушительной. Кроме того, ленту запустили в прокат только на одни выходные — выйдет ли она на стриминговых сервисах, пока неясно.

«Официальная вечеринка по случаю выхода Showgirl» представляет собой клип The Fate of Ophelia, а также закулисные кадры и объяснения песен из альбома Тейлор Свифт The Life of a Showgirl. Зрители высоко оценили ленту о популярной певице: на агрегаторе IMDB она получила 7,4 балла из 10.