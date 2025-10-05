Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Stage 2. День 7. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм «Тейлор Свифт: Вечеринка к выходу Showgirl» стал лидером проката США

Фильм «Тейлор Свифт: Вечеринка к выходу Showgirl» стал лидером проката США
Аудио-версия:
Комментарии

По итогам первых выходных сборы фильма «Тейлор Свифт: Официальная вечеринка по случаю выхода Showgirl» достигли $ 33 млн в США. Картина стала лидером местных чартов, обогнав «Крушащую машину» с Дуэйном Джонсоном и «Битву за битвой» с Леонардо Ди Каприо.

Мировые сборы ленты составили $ 46 млн. Учитывая, что фильм анонсировали всего за пару недель до выхода и без большой рекламной кампании, сумму можно назвать внушительной. Кроме того, ленту запустили в прокат только на одни выходные — выйдет ли она на стриминговых сервисах, пока неясно.

«Официальная вечеринка по случаю выхода Showgirl» представляет собой клип The Fate of Ophelia, а также закулисные кадры и объяснения песен из альбома Тейлор Свифт The Life of a Showgirl. Зрители высоко оценили ленту о популярной певице: на агрегаторе IMDB она получила 7,4 балла из 10.

О другой кассовой картине:
Самое кассовое аниме в истории: обзор «Истребитель демонов: Бесконечная крепость»
Самое кассовое аниме в истории: обзор «Истребитель демонов: Бесконечная крепость»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android