«Битва за битвой» с Ди Каприо стала самым кассовым фильмом Пола Томаса Андерсона

По итогам второго уикенда сборы фильма «Битва за битвой» достигли $ 41 млн в США. Картина занимает второе место в местных чартах, уступая только ленте «Тейлор Свифт: Официальная вечеринка по случаю выхода Showgirl».

В мировом прокате «Битва за битвой» собрала $ 101,7 млн. Таким образом, она стала самым кассовым фильмом в карьере режиссёра Пола Томаса Андерсона, обогнав культовую «Нефть» ($ 76 млн). При этом бюджет картины составил около $ 130 млн — ленте необходимо собрать примерно $ 300 млн, чтобы окупиться.

«Битва за битвой» рассказывает о бывшем революционере Бобе Фергюсоне, который пытается вернуть свою дочь — её похитил давний враг героя Стив Локджо. Бобу приходится обратиться за помощью к бывшим соратникам, чтобы спасти девочку. Главные роли сыграли Леонардо Ди Каприо («Отступники»), Шон Пенн («Я — Сэм») и Бенисио Дель Торо («Страх и ненависть в Лас-Вегасе»).

Надувательство с Леонардо Ди Каприо: обзор фильма «Битва за битвой»
Надувательство с Леонардо Ди Каприо: обзор фильма «Битва за битвой»
