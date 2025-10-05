Team Spirit уверенно победила HOTU на ESL Pro League Season 22 по CS 2
Team Spirit одержала уверенную победу над HOTU в матче второго группового этапа ESL Pro League Season 22 по CS 2. Коллектив Леонида chopper Вишнякова без особых трудностей закрыл серию со счётом 2:0 — 13-7 на Overpass и 13-6 на Dust ll.
CS 2. ESL Pro League — Season 22 . Раунд 2
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Team Spirit
Окончен
2 : 0
HOTU
Победа укрепила позиции «драконов» в группе и приблизила их к выходу в плей-офф турнира. Команда продолжает демонстрировать стабильную форму, тогда как HOTU не смогла навязать серьёзную борьбу на обеих картах.
Напомним, ESL Pro League Season 22 проходит в Стокгольме с 28 сентября по 12 октября. В розыгрыше участвуют 24 команды, которые борются за призовой фонд в $ 400 тыс.
В прошлой игре Spirit победила
