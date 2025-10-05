Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Stage 2. День 7. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

NRG — чемпионы VALORANT Champions 2025

NRG — чемпионы VALORANT Champions 2025
Комментарии

NRG одержала победу в гранд-финале VALORANT Champions 2025. Несмотря на сильные камбэки со стороны Fnatic, противостояние закончилось со счётом 3:2 (13:3 на Corrode; 13:6 на Lotus; 13:15 на Abyss; 8:13 на Ascent и 13:5 на Sunset).

За триумф NRG заработала $ 1 млн. Fnatic, занявшая второе место, забирает $ 450 тыс.

Американец Итан Ethan Арнольд стал первым двукратным чемпионом VALORANT Champions. В прошлый раз он побеждал в 2023 году в составе Evil Geniuses.

MVP турнира стал Брок brawk Сомерхолдер, который запомнился на игре с Odin. Он завершил чемпионат с рейтингом 1.16.

Следующий чемпионат мира по VALORANT пройдёт в Шанхае, Китай, с сентября по октябрь.

Материалы по теме
Стартует чемпионат мира по Valorant. Всё, что нужно знать перед Champions 2025
Стартует чемпионат мира по Valorant. Всё, что нужно знать перед Champions 2025
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android