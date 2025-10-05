NRG — чемпионы VALORANT Champions 2025

NRG одержала победу в гранд-финале VALORANT Champions 2025. Несмотря на сильные камбэки со стороны Fnatic, противостояние закончилось со счётом 3:2 (13:3 на Corrode; 13:6 на Lotus; 13:15 на Abyss; 8:13 на Ascent и 13:5 на Sunset).

За триумф NRG заработала $ 1 млн. Fnatic, занявшая второе место, забирает $ 450 тыс.

Американец Итан Ethan Арнольд стал первым двукратным чемпионом VALORANT Champions. В прошлый раз он побеждал в 2023 году в составе Evil Geniuses.

MVP турнира стал Брок brawk Сомерхолдер, который запомнился на игре с Odin. Он завершил чемпионат с рейтингом 1.16.

Следующий чемпионат мира по VALORANT пройдёт в Шанхае, Китай, с сентября по октябрь.