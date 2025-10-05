Скидки
ESL Pro League S22. Stage 2. День 7. Стрим B
NiKo описал тиммейтов в Counter-Strike 2

Рифлер Team Falcons Никола NiKo Ковач поделился короткими характеристиками своих тиммейтов перед матчем с NAVI на ESL Pro League Season 22 по CS 2. Игроку удалось без труда подобрать слова для всех — кроме Максима kyousuke Лукина:

m0NESY Я бы назвал его «Жёлтая Молния». Он быстрый малый, не думаю, что стоит много говорить про него. Kyxsan Перфекционист. Он любит быть идеальным во всём, чем занимается… (Kyousuke) Братан… Он определённо спокойный, чилловый парень и машина-убийца. TeSeS Дисциплинированный, придерживается графика на день.

Team Falcons уверенно идёт по турниру, обыграв Astralis и NAVI. Следующим соперником коллектива станет MOUZ.

ESL Pro League Season 22 проходит в Стокгольме с 28 сентября по 12 октября. Участники разыгрывают $ 400 тыс. призовых.

