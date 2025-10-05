Chopper считает, что Team Spirit ещё не набрала форму на ESL Pro League 22 по CS 2

Капитан Team Spirit Леонид chopper Вишняков подвёл итоги матча с HOTU на ESL Pro League Season 22 по CS 2. Несмотря на уверенную победу со счётом 2:0, игрок отметил, что команда всё ещё далека от оптимальной формы:

Выиграли со счётом 2:0. Плохо, что опять так. На самом деле нам нужно побольше играть, потому что нужно много всего натренировать по микре. По чуть-чуть набираем форму. Все пацаны — молодцы. Сегодня классно работали всей командой.

Капитан также поделился, что перед матчем испытывал проблемы со здоровьем:

Единственное, что плохо, у меня какая-то нереальная мигрень. Я сижу, а у меня голова болит весь день. HOTU — тоже молодцы. Жёстко играют и попадают, но мы где-то переиграли, а где-то больше повезло, поэтому 2:0. Спасибо всем за поддержку.

Напомним, ESL Pro League Season 22 проходит в Стокгольме с 28 сентября по 12 октября. В розыгрыше участвуют 24 команды, которые борются за призовой фонд в $ 400 тыс.