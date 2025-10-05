Скидки
ESL Pro League S22. Stage 2. День 7. Стрим B
11:30 Мск
Финал Fnatic против NRG на VALORANT Champions 2025 собрал 1,45 млн зрителей

Гранд-финал VALORANT Champions 2025 между NRG и Fnatic стал одним из самых популярных матчей в истории дисциплины.

По данным Esports Charts, за решающей серией следили 1,45 млн зрителей в пиковый момент трансляции — это второй показатель за всё время проведения чемпионатов мира по VALORANT. Рекорд (1,5 млн) остаётся за финалом 2022 года.

Пиковая аудитория VALORANT Champions:

  • 2021 — 1,09 млн;
  • 2022 — 1,5 млн;
  • 2023 — 1,29 млн;
  • 2024 — 1,41 млн;
  • 2025 — 1,45 млн.

В решающем противостоянии NRG (Северная Америка) обыграла Fnatic (Европа) со счётом 3:2 — 13:3 на Corrode, 13:6 на Lotus, 13:15 на Abyss, 8:13 на Ascent и 13:5 на Sunset. За победу команда получила $ 1 млн, а Fnatic — $ 400 тыс.

Турнир проходил с 12 сентября по 5 октября в Париже. Общий призовой фонд составил $ 2,25 млн, а в топ-4 вошли также DRX и Paper Rex.

Трофей Champions стал третьим в истории для Северной Америки и шестым общим титулом региона в рамках VCT. Победа NRG укрепила позиции NA как самого успешного региона в истории профессионального VALORANT.

