Сборы фильма ужасов «Заклятие 4: Последний обряд» превысили $ 450 млн

По итогам третьего уикенда сборы фильма «Заклятие 4: Последний обряд» достигли отметки в $ 450 млн. Лента продолжает собирать кассу во многих странах мира, однако темпы сборов стремительно падают.

Новинка также укрепила себя в статусе лидера среди фильмов ужасов 2025 года — ближайшие конкуренты остаются с результатом в $ 366 млн. Аналитики считают, что «Заклятие 4» завершит своё выступление до отметки в $ 500 млн, превысив свой бюджет почти в 10 раз.

Четвёртая часть серии фильмов ужасов «Заклятие» продолжает историю семейства Уорренов, которые на этот раз изгоняют злых духов из дома семейства Смерл. Изначально лента должна была стать завершением франшизы, однако авторы уточнили, что речь идёт лишь об окончании первой фазы.