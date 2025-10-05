Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Stage 2. День 7. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок» — уже в топ-5 кассовых фильмов 2025 года

«Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок» — уже в топ-5 кассовых фильмов 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии

По итогам очередного уикенда сборы фильма «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок» превысили отметку в $ 636 млн. Японский хит отлично себя показывает в кинотеатрах и продолжает собирать кассу по всему миру.

Сейчас продолжение культового аниме занимает пятую строчку в списке самых кассовых фильмов 2025 года — лента обошла «Формулу-1» с Брэдом Питтом и ремейк «Как приручить дракона». При этом забраться ещё выше будет куда сложнее: у «Мира Юрского периода: Возрождение» сборы составляют $ 867 млн.

Самые кассовые фильмы 2025 года

  1. «Нэчжа побеждает Царя драконов» — $ 2,1 млрд
  2. «Лило и Стич» — $ 1,04 млрд
  3. «Minecraft в кино» — $ 957 млн
  4. «Мир Юрского периода: Возрождение» — $ 867 млн
  5. «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок» — $ 636 млн
  6. «Как приручить дракона» — $ 635 млн
  7. «Формула-1» — $ 626 млн
  8. «Супермен» — $ 615 млн
  9. «Миссия невыполнима: Смертельная расплата» — $ 598 млн
  10. «Фантастическая четвёрка: Первый шаги» — $ 521 млн.
Материалы по теме
Самое кассовое аниме в истории: обзор «Истребитель демонов: Бесконечная крепость»
Самое кассовое аниме в истории: обзор «Истребитель демонов: Бесконечная крепость»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android