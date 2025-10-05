«Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок» — уже в топ-5 кассовых фильмов 2025 года

По итогам очередного уикенда сборы фильма «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок» превысили отметку в $ 636 млн. Японский хит отлично себя показывает в кинотеатрах и продолжает собирать кассу по всему миру.

Сейчас продолжение культового аниме занимает пятую строчку в списке самых кассовых фильмов 2025 года — лента обошла «Формулу-1» с Брэдом Питтом и ремейк «Как приручить дракона». При этом забраться ещё выше будет куда сложнее: у «Мира Юрского периода: Возрождение» сборы составляют $ 867 млн.

Самые кассовые фильмы 2025 года