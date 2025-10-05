Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм «Крушащая машина» показал худший старт в карьере Дуэйна Джонсона

Фильм «Крушащая машина» показал худший старт в карьере Дуэйна Джонсона
Комментарии

По итогам первого уикенда фильм «Крушащая машина» стартовал в США с $ 6 млн. Картина Бенни Сэфди («Неогранённые драгоценности») запустилась ниже прогнозов аналитиков, однако данных по другим странам пока нет.

Таким образом, фильм показал худший старт в карьере Дуэйна Джонсона. Бывший рестлер считается в Голливуде «спасителем франшиз», однако его новая картина не смогла заинтересовать массового зрителя. Предыдущим антирекордом для Скалы был боевик «Быстрее пули», который запустился в 2010 году с $ 8,5 млн.

«Крушащая машина» рассказывает историю бойца ММА Марка Керра, который построил успешную спортивную карьеру в конце 1990-х. Драма повествует о трудностях в жизни мужчины — его борьбе с зависимостями и сложных отношениях с Доун Стэплс.

Материалы по теме
Зрители оценили «Крушащую машину» с Дуэйном Джонсоном выше драмы «Неогранённые алмазы»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android