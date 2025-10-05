Фильм «Крушащая машина» показал худший старт в карьере Дуэйна Джонсона

По итогам первого уикенда фильм «Крушащая машина» стартовал в США с $ 6 млн. Картина Бенни Сэфди («Неогранённые драгоценности») запустилась ниже прогнозов аналитиков, однако данных по другим странам пока нет.

Таким образом, фильм показал худший старт в карьере Дуэйна Джонсона. Бывший рестлер считается в Голливуде «спасителем франшиз», однако его новая картина не смогла заинтересовать массового зрителя. Предыдущим антирекордом для Скалы был боевик «Быстрее пули», который запустился в 2010 году с $ 8,5 млн.

«Крушащая машина» рассказывает историю бойца ММА Марка Керра, который построил успешную спортивную карьеру в конце 1990-х. Драма повествует о трудностях в жизни мужчины — его борьбе с зависимостями и сложных отношениях с Доун Стэплс.