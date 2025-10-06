Скидки
Фильм «Август» снова возглавил кинопрокат России за уикенд

По данным издания Kinobusiness, военная драма «Август» вновь стала лидером проката России за уикенд. Картина собрала за прошедшие выходные 190,8 млн рублей.

На втором месте оказался фильм Люка Бессона «Дракула», собрав 114 млн рублей. Комедия Алексея Чадова "(Не)искусственный интеллект" расположилась на третьем месте рейтинга, собрав 38 млн рублей за выходные.

Интересно, что по-прежнему пользуются спросом в российских кинотеатрах антиутопия по роману Стивена Кинга «Долгая прогулка» (12,6 млн рублей за выходные) и «Зверопоезд» (12,1 млн рублей).

События «Августа» разворачиваются в 1944 году в Западной Белоруссии. Лента рассказывает историю недавно освобождённой от германских войск территории, где действуют оставленные в советском тылу вражеские разведывательно-диверсионные группы.

