Появился свежий кадр сериала «Рыцарь семи королевств» по «Игре престолов»
Издание Entertainment Weekly опубликовало свежий кадр сериала «Рыцарь семи королевств» по «Игре престолов». На нём можно увидеть живописные луга и гору.

Новый кадр сериала

Фото: Entertainment Weekly

«Рыцарь семи королевств» будет основан на серии книг «Повести о Дунке и Эгге» Джорджа Мартина, которая рассказывает о рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эйегоне Таргариене, будущем короле Семи королевств. Основные события развернутся за 90 лет до «Игры престолов».

Актёр Питер Клэффи («Крушение») сыграет Дунка, а Декстер Сол Анселл («Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах») — Эгга. Сейчас в HBO уже работают над продолжением сериала.

