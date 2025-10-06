Скидки
Звезда «Бесславных ублюдков» Кристоф Вальц хочет вновь снимать фильмы

Актёр Кристоф Вальц, наиболее известный по роли в «Бесславных ублюдках», рассказал, что уже давно хочет вновь попробовать свои силы в режиссуре. Вальц планирует в скором времени вновь выступить постановщиком какого-нибудь фильма.

Крупного голливудского полнометражного дебюта у Вальца пока не было, хотя ранее он снял фильм «Худший брак», а до этого снимал короткометражку.

В молодости я уже снимал проект для телевидения, но он был небольшой. Обычно вторым картинам не очень везёт, но у меня есть планы снова заняться режиссурой.

Подробности того, какой свою будущую ленту хочет видеть Вальц, пока не раскрываются.

